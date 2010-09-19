Нужен плеер (Срочно)

На Web странице нужно отображать потоковое видео которое доступно по http и rtsp

пример по http - http://93.91.165.231/Elecard.ts

Естественно только отображение видео на странице не вся задача, но прошу откликнуться тех кто работал с подобным и понимает как это делать.

Если вы работали с подобным прошу в месте с вашем предложением дать ссылку на плеер в котором будет отображаться видео приведенное в пример выше.