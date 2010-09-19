Исправление глюка Joomla + Sobi2 и JosLang

Нужен Специалист по Joomla для исправления глюка.

Заполнений материал с использованием мультиланг плагина JosLang, а так же при заполнении некоторых пунктов в компоненте Sobi2 (так же мултиланг) в back-end(админке) сайта все отображается нормально и редактируется. Но при желании просмотреть страницу с материалом или страницу клиента каталога Sobi2 сервер не отвечает на запрос (502).

Глюка замечена только при условии ввода большого текста на нескольких языках.

Причина неисправности, скорее всего, в плагине JosLang.

Обходных методов не предлагайте, нужно исправить то что есть.

Оплата вм или яд.

Выберу исполнителя по опыту и цене.