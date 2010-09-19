Исправление глюка Joomla + Sobi2 и JosLang

Здравствуйте. Проблема такая: Есть плагин для Wordpress - http://wordpress.org/extend/plugins/ycyclista/ Этот плагин просто немного переделывает стандартную фотогалерею. Единственное, там не правильно отображаются фотки - они должны быть все по центру, но почему-то не хотят так отображаться. Правка стилей плагина ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Специалист по Joomla для исправления глюка.
Заполнений материал с использованием мультиланг плагина JosLang, а так же при заполнении некоторых пунктов в компоненте Sobi2 (так же мултиланг) в back-end(админке) сайта все отображается нормально и редактируется. Но при желании просмотреть страницу с материалом или страницу клиента каталога Sobi2 сервер не отвечает на запрос (502).
Глюка замечена только при условии ввода большого текста на нескольких языках.
Причина неисправности, скорее всего, в плагине JosLang.
Обходных методов не предлагайте, нужно исправить то что есть.
Оплата вм или яд.
Выберу исполнителя по опыту и цене.
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