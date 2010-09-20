Отцентрировать фотки

Здравствуйте. Проблема такая:

Есть плагин для Wordpress - http://wordpress.org/extend/plugins/ycyclista/

Этот плагин просто немного переделывает стандартную фотогалерею.

Единственное, там не правильно отображаются фотки - они должны быть все по центру, но почему-то не хотят так отображаться. Правка стилей плагина тоже не особо помогла (хотя возможно у вас и получиться). Единственное решение - чтобы все фотки были одной ширины, но это тоже невозможно т.к. есть вертикальные и горизонтальные фотки. По этому идея такая: надо чтобы под каждую фотку, накладывался белый квадрат определенной ширины т.е. белой части тогда не будет видно т.к. фон на сайте будет белый, а рисунки уже будут по центру все т.к. одной ширины будут.

Либо опять же просто сделать чтобы фотки были по центру. Если есть другие идеи, как можно сделать проще - говорите.

Убедительная просьба - в начале скачайте плагин и попробуйте сделать какие-то изменения. Требуется человек которые реально сможет решить проблему. Спасибо!