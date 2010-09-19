Добавить онлайн бронирование билетов

http://forumseo.org/showpost.php?p=3107&postcount=491 В этот скрипт нужно внести пару изменений, 1) Возможность переносить домены с одной вкладки в другую. 2) Убрать всю не нужную рекламу 3) После обновления статистики сайтов скрипт пересылает на новую страницу, в той страницы нужно вывести ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен веб-программист возможно на продолжительный срок.
Нужно добавить к движку U-Administrator возможность онлайн бронирования билетов (тур компания) с помощью файлов (т.е. без MySQL).
сайт движка для ознакомления: http://u-administrator.com
Подробности в ICQ: 411-460-715
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