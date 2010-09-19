Готовую верстку нанести на движок

http://forumseo.org/showpost.php?p=3107&postcount=491 В этот скрипт нужно внести пару изменений, 1) Возможность переносить домены с одной вкладки в другую. 2) Убрать всю не нужную рекламу 3) После обновления статистики сайтов скрипт пересылает на новую страницу, в той страницы нужно вывести ...