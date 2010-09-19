Файл xls и яндекс.геокодер

Есть файл экселя, в нем N и M столбцы это название города и адреса соответственно. Нужно эти данные прогнать через геокодер, чтобы в столбце K и K+1 получить координаты. Номера столбцов N, M, K должны настраиваться.

Яндекс отдает первой цифрой долготу, а второй широту, это немного не правильный формат, поэтому в ячейку K нужно вписывать широту, а в K+1 долготу.

http://api.yandex.ru/maps/geocoder/