Создание сателлита

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок218 просмотров
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Нужно сделать сателлит.

Работа в 3 этапа:

- Подбор шаблона

- Установка cms

- Окончательное согласование

Срок: 3-5 дней.

13 лет назад
am98
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад