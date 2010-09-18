Доработка/создание скрипта на PHP

Итак, ситуация следующая:

Есть недоделанный скрипт на PHP. Данный скрипт является модулем для ДЛЕ, но по сути это самостоятельный скрипт, привязка которого к ДЛЕ незначительна. Нужно доделать его, а возможно переписать заново, так как в ходе проверки обнаружилось, что написанный модуль имеет множество ошибок и написан через ж..у. А написанная версия модуля возможно поможет для работы.

Срок:

Обший срок 3-4 недели, т.е. 21-28 календарный день

1-2 дня на ознакомление со всеми ТЗ и файлами

14-21 - сама работы

5-6 дней на тестирование и исправление багов

Отчёт:

Нужен отчёт о проделанной работе каждые 2-3 дня

Оплата:

По факту выполненной работы.

Дополнительно:

1. Модуль разрабатывался под ДЛЕ версии 8.3, но данный модуль нужно написать под 9.0. В девятой версии ДЛЕ очень много изменений, одно из них - это внедрение jQuery, поэтому при написании модуля можно использовать данный JS фреймворк при необходимости. Ссылка ДЛЕ 9.0 даётся после утверждения исполнителя.

2. В ходе работы могут быть внесены незначительные изменения технического задания

3. Приветствуются ваши идеи и видение того или иного момента и пункта в ТЗ

В архиве содержатся следующие файлы:

1. ПТЗ.doc - Первоначальное ТЗ

2. ПТЗ_баг_лист.doc - Баг-лист относительно первоначального ТЗ. Это очень важно, так как в ходе работы с программистом было внесено достаточное количество поправок в ТЗ модуля, которые как раз и отображены в Баг-листе.

3. Техническое задание.doc - Последнее, оно же ОСНОВНОЕ ТЗ с учётом большинства поправок и ошибок.

4. Техническое задание_баг_лист.doc - Частично исправленные/доделанные пункты из Техническое задание.doc (но эти пункты обязательно нужно проверить, так как это со слов исполнителя)

5. catalog_firm_ver0.rar* - модуль "Каталог фирм" на основе, которого разрабатывалось ПТЗ

6. catalog_firm_ver1.rar* - Первая версия написанного модуля (имеет массу ошибок и неточностей, именно для него было создано ПТЗ)

7. catalog_firm_ver2.rar* - Последние изменения модуля - Техническое задание_баг-лист.doc (скачано вместе с ДЛЕ), но нужно проверять все, пункты, так как данный баг_лист сформирован со слов исполнителя и не проверялся.

* - звёздочкой помечены архивы, которые под паролем. Пароль будет выслан после утверждения исполнителя.

Ссылка на архив: http://narod.ru/disk/25038538000/tz-new.rar.html