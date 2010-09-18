Доработка/создание скрипта на PHP

1. Нужно сделать вывод общего количества новостей на сайте в формате 1.503.36, по типу " Всего новостей: {news-col} " 2. Сделать вывод ID новости в самой новости, по типу " Номер новости: {idnews} " Заявки оставляем здесь, ...
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Итак, ситуация следующая:
Есть недоделанный скрипт на PHP. Данный скрипт является модулем для ДЛЕ, но по сути это самостоятельный скрипт, привязка которого к ДЛЕ незначительна. Нужно доделать его, а возможно переписать заново, так как в ходе проверки обнаружилось, что написанный модуль имеет множество ошибок и написан через ж..у. А написанная версия модуля возможно поможет для работы.
Срок:
Обший срок 3-4 недели, т.е. 21-28 календарный день
1-2 дня на ознакомление со всеми ТЗ и файлами
14-21 - сама работы
5-6 дней на тестирование и исправление багов
Отчёт:
Нужен отчёт о проделанной работе каждые 2-3 дня
Оплата:
По факту выполненной работы.
Дополнительно:
1. Модуль разрабатывался под ДЛЕ версии 8.3, но данный модуль нужно написать под 9.0. В девятой версии ДЛЕ очень много изменений, одно из них - это внедрение jQuery, поэтому при написании модуля можно использовать данный JS фреймворк при необходимости. Ссылка ДЛЕ 9.0 даётся после утверждения исполнителя.
2. В ходе работы могут быть внесены незначительные изменения технического задания
3. Приветствуются ваши идеи и видение того или иного момента и пункта в ТЗ
В архиве содержатся следующие файлы:
1. ПТЗ.doc - Первоначальное ТЗ
2. ПТЗ_баг_лист.doc - Баг-лист относительно первоначального ТЗ. Это очень важно, так как в ходе работы с программистом было внесено достаточное количество поправок в ТЗ модуля, которые как раз и отображены в Баг-листе.
3. Техническое задание.doc - Последнее, оно же ОСНОВНОЕ ТЗ с учётом большинства поправок и ошибок.
4. Техническое задание_баг_лист.doc - Частично исправленные/доделанные пункты из Техническое задание.doc (но эти пункты обязательно нужно проверить, так как это со слов исполнителя)
5. catalog_firm_ver0.rar* - модуль "Каталог фирм" на основе, которого разрабатывалось ПТЗ
6. catalog_firm_ver1.rar* - Первая версия написанного модуля (имеет массу ошибок и неточностей, именно для него было создано ПТЗ)
7. catalog_firm_ver2.rar* - Последние изменения модуля - Техническое задание_баг-лист.doc (скачано вместе с ДЛЕ), но нужно проверять все, пункты, так как данный баг_лист сформирован со слов исполнителя и не проверялся.
* - звёздочкой помечены архивы, которые под паролем. Пароль будет выслан после утверждения исполнителя.
Ссылка на архив: http://narod.ru/disk/25038538000/tz-new.rar.html
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