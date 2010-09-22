Создание двух форм обратной связи + формы вопроса

Веб-программированиеЗавершен7 заявок249 просмотров
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Есть сайт http://www.avtosud.ru/. Сайт сделан на dreamveawer с помощью шаблона css.

1) Необходимо создать нормальную форму обратной связи вместо http://www.avtosud.ru/mail-2.php (чтобы после нажатия кнопки "Отправить" текст касательно занесенных данных выводился на ту же страницу). 2-ую форму необходимо создать такого же как и первая вида, но с такими вопросами http://www.razvedy.ru/zapis_priem.php.

2) Необходимо создать форму для того, чтобы можно было задавать вопрос, редактировать и отвечать на вопрос посетителей (образец http://www.a-lunev.ru/answer.php).

Прошу оценить по отдельности работы.

13 лет назад
roschin
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Crist
Роман 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
22 отзыва(-1)
13 лет назад
$90
3 дня
Заказывал создание 3 форм (2 формы обратной связи + форму "вопрос-ответ") для сайта avtosud.ru. Все формы были сделаны точно в срок, в строгом соответствии с пожеланиями, в чем-то даже получилось лучше чем в начале задумывалось. Вообщем, легких путей человек не ищет, в своем деле профессионал, всем советую обращаться.
Отличный заказчик, никаких придирок, моментальная оплата! Спасибо, обращайтесь еще :)
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