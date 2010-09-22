Создание двух форм обратной связи + формы вопроса

Есть сайт http://www.avtosud.ru/. Сайт сделан на dreamveawer с помощью шаблона css.

1) Необходимо создать нормальную форму обратной связи вместо http://www.avtosud.ru/mail-2.php (чтобы после нажатия кнопки "Отправить" текст касательно занесенных данных выводился на ту же страницу). 2-ую форму необходимо создать такого же как и первая вида, но с такими вопросами http://www.razvedy.ru/zapis_priem.php.

2) Необходимо создать форму для того, чтобы можно было задавать вопрос, редактировать и отвечать на вопрос посетителей (образец http://www.a-lunev.ru/answer.php).

Прошу оценить по отдельности работы.