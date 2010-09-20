Необходима помощь при переносе сайта

Перенесли сайт и базу на другой хостинг, но есть трудности с настройкой.

Админка и Главная страница загружаются www.archidea.su/, а с подстраницами проблема

они выводят категорию www.archidea.su/service/ сервер упорно твердит, что таких категорий нет. Физически их и не было, но в коде есть какой то генератор, в общем я не спец в PHP.

Прошу помощи у гуру в php.