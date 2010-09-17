Нужно сделать граббер с Вконтакте

Требуется дописать скрипт МЛМ. ТЗ приложено в файле. требуется доделать все что после анкет по ТЗ. Требования: сразу указывать сумму, сроки не поджимают. Исполнитель указавший умеренную сумму и выполнивший качественно заказ, будет премирован, а так же будет дальнейшее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать грабер обсуждений с моей группы Вконтакте на мой сайт.
Сделать это нужно вот в таком (http://s42.radikal.ru/i095/1009/b4/4e4628bc59b6.jpg) и таком (http://s51.radikal.ru/i133/1009/f3/b77c4f104d14.jpg) виде. Сайт на DLE 8.5. Кто может взяться, и за какую цену?
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