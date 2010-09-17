Избыточное форматирование, JS (Jquery)

Требуется дописать скрипт МЛМ. ТЗ приложено в файле. требуется доделать все что после анкет по ТЗ. Требования: сразу указывать сумму, сроки не поджимают. Исполнитель указавший умеренную сумму и выполнивший качественно заказ, будет премирован, а так же будет дальнейшее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сваять функцию на JS, которая на входе получает "грязный" текст ( избыточный HTML), и затем — согласно некоторым правилам (обязательное знание регулярных выражений!) — с ним на выходе происходят чудеса: грязный код превращается в кошерный-)
кусок кода для примера:
Толстая ткань (даже более толстая, чем парча), изготовленная вручную или на станке, на которой изображены какие-либо сценки или цветочные орнаменты. Гобеленами обычно украшают стены или используют для обивки мебели.
[thumb]http://www.3deko.info/uploads/posts/2010-09/1283967383_im-l-07.jpg[/thumb]
[thumb]http://www.3deko.info/uploads/posts/2010-09/1283967357_im-l-08.jpg[/thumb]
[thumb]http://www.3deko.info/uploads/posts/2010-09/1283966781_im-l-04.jpg[/thumb]
Конструкции вида [ххх]yyyy необходимо оставить
Что бы хотелось получить
Толстая ткань (даже более толстая, чем парча), изготовленная вручную или на станке, на которой изображены какие-либо сценки или цветочные орнаменты. Гобеленами обычно украшают стены или используют для обивки мебели.
[thumb]http://www.3deko.info/uploads/posts/2010-09/1283967383_im-l-07.jpg[/thumb]
[thumb]http://www.3deko.info/uploads/posts/2010-09/1283967357_im-l-08.jpg[/thumb]
[thumb]http://www.3deko.info/uploads/posts/2010-09/1283966781_im-l-04.jpg[/thumb]
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