Платный просмотр видео

Необходимо создать скрипт просмотра видео контента с оплатой через sms. Пользователь заходит на сайт, после чего ему предлагается отправить sms сообщение, в ответ он получает код, который после ввода даёт ему право единоразового просмотра ролика. Нужна только программная часть.Видео контент должен быть защищён от прямого скачивания с сервера.