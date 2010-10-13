Платный просмотр видео

$500
Веб-программированиеЗавершен6 заявок367 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать скрипт просмотра видео контента с оплатой через sms. Пользователь заходит на сайт, после чего ему предлагается отправить sms сообщение, в ответ он получает код, который после ввода даёт ему право единоразового просмотра ролика. Нужна только программная часть.Видео контент должен быть защищён от прямого скачивания с сервера.

13 лет назад
grsts
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
frolov
Андрей 
42 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад
$500
14 дней
Проект был выполнен надлежащего качества и в срок. Грамотные и обоснованные предложения по внесению изменений в ходе работы. Цены адекватные выполненным работам. Вежливое общение и исполнительность.
C заказчиком приятно работать. Четкое ТЗ, оплата без задержек. Советую !
  • Похожие заказы

  • Скрипты на Python

    $40

    Необходимо решить 3 задачи. 1 .Написать функцию, вычисляющую глубину вложения математического выражения. оригинал тут: http://ai6034.mit.edu/fall10/index.php?title=Lab_0#Expression_depth Например: •depth('x') =&gt; 0 •depth(('expt', 'x', 2)) =&gt; 1 •depth(('+', ('expt', 'x', 2), ('expt', 'y', 2))) =&gt; 2 •depth(('/', ('expt', 'x', 5), ('expt', ...

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Php скрипт на curl

    $10

    Нужен скрипт, который при запуске заходит на страницу сайта connect.ua (без авторизации) и шлёт post запрос! тоесть иммитация нажатия кнопки. для знающего работа на 20 минут. Жду предложения сегодня

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Почистить код, убрать дубли страниц

    Требуются доработки на сайте (магазин shop-script) главное - убрать дубли страниц (301 редирект) по возможности: - почистить код верстки (убрать лишнее в css) - сделать некоторые ссылки из меню яваскриптом.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Джумла. Инструменты, массовая рассылка. Настройка.

    Не уверена, правильно ли выбрала категорию в инструментах есть массовая рассылка, оттуда я пока могу отправить только текстовое сообщение указанным адресатам. А нужно бы еще файлы прикреплять вложением.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать игры для казино

    Необходимо сделать небольшие доработки для игр, как например синхронизировать звук с двигающимся объектом, изменить немного анимацию, увеличить карты для покера и т.д. Игры сделаны на Flash CS4, работают с сервером. Сервер делает другой программист. Нужны ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт

    Необходимо написать скрипт(калькулятор займов Заём денег до зарплаты). Пример http://www.ukcm.ru/viewpage.php?page_id=3&amp;loan=3

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Плагин для Joomla 1.5

    Доброго дня всем! Нужен плагин для JoomFish (Joomla 1.5) для автоматического переключения языка, в зависимости с какого IP адреса зашел посетитель. На сайте 4 языка ( русский, английский, немецкий и итальянский), если посетитель заходит например с ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla 1.5 шаблон

    $15

    Необходимо внести правки в шаблон Joomla для корректного отображения в Internet Explorer. Еще необходимо поправить стили фильтра у компонента flexicontent. Тех, кто хочет "потренироваться" или "попробовать" просьба не беспокоить. Спасибо за понимание.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Магазин на opencart. Вывод товаров на главной.

    Есть интернет-магазин на движке OcStore (OpenCart RUS), нужно его доработать: Есть порядка 20 категорий и подкатегорий. Из конкретных 3ёх нужно выводить по три Выбранных товара на главной странице. Было бы круто связать это дело с ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад