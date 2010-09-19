Скрипт

Веб-программированиеЗавершен6 заявок229 просмотров
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Необходимо написать скрипт(калькулятор займов Заём денег до зарплаты).

Пример http://www.ukcm.ru/viewpage.php?page_id=3&loan=3

13 лет назад
davydov2010
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ewolf
Павел 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Павел проявил себя настоящим профессионалом, ответственно подходил ко всем вопросам! Я остался очень доволен, работа выполнена отлично.
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