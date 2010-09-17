Сделать поиск на сайте согласно эксизу.

Привет всем. хоЧу такой скрипт у себя на сайте http://www.goodfon.ru/crop.html?id=58807 Я понимаю, что это http://deepliquid.com/blog/archives/142 Но там есть ещё такие штуки как : черно белое фото, отображение по горизонтали и тд. Вообщем нужно такое мне. Предлагайте за сколько ...