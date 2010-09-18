Расширить поиск Joomla 1.5

Интересен граббер сайта Задание в приложении от просмотра другими - тема закрыта так что смело пишите прям здесь
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на джумле 1.5. Там стоит самодельный компонент, у которого есть база с некоторыми материалами. Стандартный поиск джумлы названия этих материалов не видит и соответственно не ищет по ним. Надо вот это поправить.
Цена, сроки?
Спасибо!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
И так есть два проект 1) Почтовый сервис на движке B1GMAIL 2) Сайт с куча модулами и плагинами на движке Social Engine нужно их привязывать, чтоб при регистрации аккаунт на почте автоматом получать акк на Social ...Закрыт13 лет назад
Задача: парсим [censored] Точка входа [censored] Заполняем форму поиска (данные заданы в конфиге) в ответ получаем список [censored] Новые объявления по [censored] (которые раньше мы не видели) пишем в БД Открываем страницу каждого объявления , ранее не открытого, распарсиваем, и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сообщество ЖЖ, в котором люди публикуют посты, а другие их комментируют. Нужен бот, который бы посылал личное сообщение каждому опубликовавшему пост и каждому, кто его прокомментировал.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна ОТДЕЛЬНАЯ от движка панель для регистрации партнеров работающая с базой Webasyst Shop-Script. Для начала с минимальным набором функций, но с возможностью дальнейшей поддержки и развития. Сейчас нужен скрипт с возможностью регистрации партнеров. После регистрации партнер ...Закрыт13 лет назад
- $10
Скрипт регистрации, авторизации и подтверждения участия в турнире На базе данных. Что нужно: Форма регистрации: Логин майл 2 раза пароль Форма авторизации: логин пароль У юзеров на странице: Кнопка - Подтверждаю участие Админка: Указание даты в течении которого кнопка "Подтверждаю участие" у юзеров будет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Поправить отображение года выпуска про подборе товаров на сайте www.acover.ru Это область под баннером где вы выбираете марку к ней привязана модель и год каждому товару присвоены эти данные. Сейчас год отображается если только один периуд задан ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Нужно что бы сделали программу во флеше. Из готовых элементов можно было составлять стенды и сохранять их в jpg все элементы, из которых можно составлять стенд - предоставим. так же кандидату необходимо знать взаимодействие из ActionScript с PHP так ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Господа. Ранее у меня был DLE 8.5 для которого я использовал бесплатный плагин DLE files и переписал его под себя с заточкой на отправку смс с привязкой к биллингу smsdostup.ru. Теперь DLE 9.0 .. делаю сайт ...Закрыт13 лет назад
Для сайта необходимо обновить программную часть и интегрировать шаблоны (всего 12 штук). Кратко задачи: - Модуль публикации и описания работ (частично готов) - Добавления англоязычной версии сайта - Модуль анонсирования работ на главной странице Техническое задание есть. Шаблоны сверстаны. Движек ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад