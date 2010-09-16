Скрипт регистрации, авторизации и подтверждения

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки162 просмотра
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Скрипт регистрации, авторизации и подтверждения участия в турнире

На базе данных.

Что нужно:

Форма регистрации:

Логин

майл

2 раза пароль

Форма авторизации:

логин

пароль

У юзеров на странице:

Кнопка - Подтверждаю участие

Админка:

Указание даты в течении которого кнопка "Подтверждаю участие" у юзеров будет активна для нажатия.

Статистика:

Страничка где будут выводится ники тех кто подтвердил участие.

У юзера:

После нажатия кнопки "Подтверждаю участие" должна стать неактивной и появится кнопка Я ПРОИГРАЛ, либо она может быть и до этого но стать активной после нажатия первой кнопки.

Админу должно приходить уведомление о том кто нажал кнопку Я ПРОИГРАЛ.

icq : 2o31oo2

13 лет назад
EugeneMinsk
42 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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