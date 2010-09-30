Парсим [censored]

Веб-программированиеЗавершен6 заявок334 просмотра
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Задача: парсим [censored]

Точка входа [censored]

Заполняем форму поиска (данные заданы в конфиге)

в ответ получаем список [censored]

Новые объявления по [censored] (которые раньше мы не видели) пишем в БД

Открываем страницу каждого объявления , ранее не открытого, распарсиваем, и пишем в БД

Поддержка proxy обязательна. Мультипоточность не требуется.

Php + mysql, другие варианты не рассматриваются.

Пути должны быть корректно прописаны, для возможности использования скрипта под cron

Наименование всех переменных должны соответствовать их содержимому, код должен легко читаться и иметь минимальные комментарии.

Пожалуйста, не засоряйте личку. Суть вашего предложения пишите здесь. Исходя из ваших цен и сроков, а также портфолио я сам выберу исполнителя проекта. Оплата WMR по факту приёма работы.

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13 лет назад
voldemar77
Владимир 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mega_m
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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