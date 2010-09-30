Задача: парсим [censored]

Точка входа [censored]

Заполняем форму поиска (данные заданы в конфиге)

в ответ получаем список [censored]

Новые объявления по [censored] (которые раньше мы не видели) пишем в БД

Открываем страницу каждого объявления , ранее не открытого, распарсиваем, и пишем в БД

Поддержка proxy обязательна. Мультипоточность не требуется.

Php + mysql, другие варианты не рассматриваются.

Пути должны быть корректно прописаны, для возможности использования скрипта под cron

Наименование всех переменных должны соответствовать их содержимому, код должен легко читаться и иметь минимальные комментарии.

Пожалуйста, не засоряйте личку. Суть вашего предложения пишите здесь. Исходя из ваших цен и сроков, а также портфолио я сам выберу исполнителя проекта. Оплата WMR по факту приёма работы.

Без репутации, а также любители недоделывать и исчезать ПОЖАЛУЙСТА НЕ ТРАТТЬЕ МОЁ ВРЕМЯ.