Необходима проф.оптимизация PHP-функции

Требуется доработка уже работающего сайта в связи с тотальной занятостью первоначального подрядчика. Движок сайта = MODx есть база данных по объектам требуется один толковый Веб-программист, хорошо знакомый с MODx и работой с базами данных для внесения периодически всплывающих ...
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Нужно максимально оптимизировать PHP-функцию по обработке текстового массива (там двойной цикл, строчек 20 кода). Только исполнителям с большим опытом работы с PHP.
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