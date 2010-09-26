Необходима проф.оптимизация PHP-функции

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки394 просмотра
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Нужно максимально оптимизировать PHP-функцию по обработке текстового массива (там двойной цикл, строчек 20 кода). Только исполнителям с большим опытом работы с PHP.

PHP
13 лет назад
botmaster
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
patologoanatom
Александр 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
13 лет назад
$50
1 день
Всё сделано профессионально и оперативно, после оптимизации скрипт "виснуть" перестал. Спасибо.
Приятно дело с "образцовым" заказчиком. Спасибо за сотрудничество!
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