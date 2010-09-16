Есть начатый сайт на Drupal, интернет-магазин. Нужно его закончить на друпал, либо пересадить верстку на Joomla и сделать на ней. Необходимо хорошее знание этих движков и программирования, так как нужно кое-что переделывать.
Скрипт для загрузки файлов на файлобменники по ftp
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скрипт, который будет файлы загруженные на сервер перезагружать на файлообменнки по ftp. Также для каждого файла должна создаваться страница с ссылками на загруженные на файлообменники файлы. Нужные файлообменники – Depositfiles,Letitbit,Turbobit
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