Требуется онлайн-аукцион по скандинавской системе

$450
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки211 просмотров
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Онлайн-аукцион по скандинавской системе.

(Для наглядной информации смотреть http:// kopeikoff.com/, http://www. gagen.ru)

с дополнителными функциями http://www. swoopo.co.uk/

Возможны два варианта:

1) У нас есть готовый скрипт - Swoopo Clone,

написанный на Cake PHP, который нужно отладить, настроить и перевести на русский + дописать боты.

2) Если у Вас уже есть готовый скрипт онлайн-аукциона по скандинавской системе - можете его предложить и настроить.

Дизайн сайта планируем закупать отдельно, хотя можно будет и за дополнительную плату договориться с Вами.

13 лет назад
viktorados
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ftgame
Юрий 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-3)
13 лет назад
$250
7 дней
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