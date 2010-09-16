Требуется онлайн-аукцион по скандинавской системе

Онлайн-аукцион по скандинавской системе.

(Для наглядной информации смотреть http:// kopeikoff.com/, http://www. gagen.ru)

с дополнителными функциями http://www. swoopo.co.uk/

Возможны два варианта:

1) У нас есть готовый скрипт - Swoopo Clone,

написанный на Cake PHP, который нужно отладить, настроить и перевести на русский + дописать боты.

2) Если у Вас уже есть готовый скрипт онлайн-аукциона по скандинавской системе - можете его предложить и настроить.

Дизайн сайта планируем закупать отдельно, хотя можно будет и за дополнительную плату договориться с Вами.