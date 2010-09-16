Внести небольшие поправки в вывод объявлений

Задание состоит из трёх частей ЧАСТЬ 1 В стандартном опроснике после нажатия на кнопку "Голосовать" показываются результаты опроса. Нужно в стандартном опроснике заменить вывод результатов опроса на сообщение "Спасибо за Ваше участие". При этом результаты опроса должны быть ...