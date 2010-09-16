Необходимо сделать с нуля или модифицировать интернет-магазин + парсер.

Интернет-магазин будет открыт только для зарегистрированных и апрувленных пользователей. Модули стандартные: каталог, ЛК, корзина, оформление счетов.

Парсер – необходимо по логину и паролю заходить в другой магазин, собирать оттуда данные из каталога и собирать в cvs файл. Парсер должен работать по расписанию cron.

Более подробное ТЗ есть.

Требуется программист ТОЛЬКО ИЗ МОСКВЫ или готовый приехать в Москву и работать над проектом в офисе.

Ваши предложения оставляете здесь или пишите на почту [email protected]