Создание сайта для покупок группами

Нужно создать простой сайт для совместных покупок. На сайте можно создавать предложения (ЛОТЫ) совместной покупки – объявления об организации совместных покупок. И пользователи могут подписываться на участие в предложениях.

предпочтительное использование CodeIgniter

дизайн уже готов – нужно оценить только верстку и программирование

ТЗ в прикрепленном файле

сроки не критичны – если можно сделать чуть дольше но дешевле – это приветствуется

просьба указывать стоимость и сроки