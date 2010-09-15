Создание сайта для покупок группами

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок218 просмотров
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Нужно создать простой сайт для совместных покупок. На сайте можно создавать предложения (ЛОТЫ) совместной покупки – объявления об организации совместных покупок. И пользователи могут подписываться на участие в предложениях.

предпочтительное использование CodeIgniter

дизайн уже готов – нужно оценить только верстку и программирование

ТЗ в прикрепленном файле

сроки не критичны – если можно сделать чуть дольше но дешевле – это приветствуется

просьба указывать стоимость и сроки

13 лет назад
traffic11
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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