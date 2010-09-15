Сверстаный макет посадить на магазин и подключить оплату по визе, вот этот сервис https://epay.kkb.kz/jsp/about/index.jsp

Дизайн главной страницы в приложении

По ней в принципе все понятно.

Человек заходит, может выбрать в корзину без регистрации

И когда доходит до оплаты может выбрать либо наличными курьеру, либо по карте Виза

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)