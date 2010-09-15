.htaccess мастерам регулярных выражений

Есть форум, на движке PHPBB,сам форум программировать и дополнять не нужно Есть дизайн сайта в исходнике, Задача, Нужно сделать тему для этого форума, так,чтобы было похоже по дизайну с сайтом,то есть чтобы было все в ...
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Проанализировать 2 сайта, понять чем отличаются их URL:
http://community.invisionpower.com/ - (пример URLов от IPBoard форума)
http://verticalsleevetalk.com/ - (конкретные URL которые нужно будет опознать)
Далее сайт будет называться http://verticalsleevetalk.com/ (там будет установлен форум IPBoard)
и написать правила, что если URL принадлежит сайту http://verticalsleevetalk.com/ (старому, т.е. который работает сейчас) , то делать редирект на http://oldverticalsleevetalk.com с этим URL. Если URL по типу как http://community.invisionpower.com/ - (пример URLов от IPBoard форума), то оставаться на этом сайте.
Подробности при дальнейшем общении. Задание нужно выполнить сегодня.
Оплата вебмани или деньги на телефон.
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