.htaccess мастерам регулярных выражений

$35
Веб-программированиеЗавершен3 заявки170 просмотров
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Проанализировать 2 сайта, понять чем отличаются их URL:

http://community.invisionpower.com/ - (пример URLов от IPBoard форума)

http://verticalsleevetalk.com/ - (конкретные URL которые нужно будет опознать)

Далее сайт будет называться http://verticalsleevetalk.com/ (там будет установлен форум IPBoard)

и написать правила, что если URL принадлежит сайту http://verticalsleevetalk.com/ (старому, т.е. который работает сейчас) , то делать редирект на http://oldverticalsleevetalk.com с этим URL. Если URL по типу как http://community.invisionpower.com/ - (пример URLов от IPBoard форума), то оставаться на этом сайте.

Подробности при дальнейшем общении. Задание нужно выполнить сегодня.

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13 лет назад
hasumad
Вадим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Это, мастер ребята, поэтому отзыв решил написать сам, а не ложить ещё одну работу на плечи этого замечательного человека. Отличная работа, и всего за пару часов. Оплачиваю с удовольствием. Буду обращаться.
Приятный в общении и сотрудничестве человек. Доступно объяснил задание и своевременно оплатил результат. Буду рад помочь в будущих проектах.
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