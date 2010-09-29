Доработка ShopCMS

Необходима возможность управлять выводом категорий.

В администрировании (в редактировании категорий) нужна возможность поставить галочку "не выводить категорию".

(по умолчанию галочка не стоит). Если галочка установлена - категория не отображается в общем каталоге, но физически существует. То есть на неё можно дать ссылку, открыть, полистать. В общем работает полноценно. Просто не выводится в каталоге.

Вместо "галочки" возможен любой параметр. Мне говорили, что проще реализовать данную функцию например если прописать минус в сортировку - я не против. лишбы достигался нужный функционал.

Сроки - желательно до завтрашнего утра (не думаю, что работы очень много).

Предоплата - предоплаты не будет. полностью вся оплата сразу по факту (сделаете к утру - значит сразу утром и переведем оплату. никаких задержек с нашей стороны не будет гарантированно.

Ваши цены, предложения?