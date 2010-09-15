Flash-карта филиалов

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок276 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо создать флеш-карту на которой показывать расположение филиалов компании/магазинов

а так же сопутствующую информацию. Список объектов прилагается. Обратите внимание, нужна возможность отдельно выбрать регион филиалы которого затем показывать на карте.

Указывайте сроки и бюджет работы с учетом разработки макета.

13 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад