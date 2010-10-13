Редизайн сайта рекламного агентства

Требуется php-программист для написания формы регистрации в партнерской программе. Требования: - PHP - MySQL - Smarty
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Требуется редизайн сайта рекламного агентсва с учето юзабилити.
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