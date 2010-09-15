Поправить скрипт меню сайта djazban.ru

Меню сайта http://djazban.ru отображается в firefox, но не работает в IE и Opera разных версий.

Требуется поправить меню, чтобы оно отображалось одинаково во всех браузерах

Оплата после того, как меню будет отображаться в IE 9,8,7,6 и Opera 8, 9.