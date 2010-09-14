Доработка флеш-приложений, размещение в соцсетях

В Моем Мире есть несколько флеш-приложений с смс-оплатой, которые необходимо доработать по имеющемуся образцу: изменить очередность выдачи результатов, ссылки, параметры по умолчанию. Затем потребуется имеющиеся приложения разместить во ВКонтакте, Одноклассниках и других соцсетях: настроить оплату через биллинг соцсетей, пройти этап тестирования и запуска, взаимодействовать с техподдержкой сетей при отладке.

Работа поэтапная. Обязателен опыт разработки и внедрения приложений с смс-оплатой в соцсетях.

Подробное техзадание после заключения договора о неразглашении коммерческой тайны.