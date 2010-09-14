Помогите настроить файл для ЯМаркета

Доброго времени суток.

Помогите настроить файл и загрузить товары в ЯМ. В скрипте есть встроенная версия файла - но что то в описании не так или структура - не могу разобраться. Маркет пишет: по каждой строке - некорректный или отсутствует инфо о доставке. А разве инфо о доставке надо размещать в описании каждого артикула? у меня на сайте как у всех - в отдельной странице. И еще вот это:Фатальная ошибка: Too many offers declined: total offers - 33 (строка 329, столбец 14)

Фатальная ошибка: Фид отклонен