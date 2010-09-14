Доработка 2-х сайтов, JQuery

Требуется создание CRM с возможностью работы в сети и инете. Скорость работы не особо важна. Главное, чтобы было не дорого ))) Примерное ТЗ во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для доработки 2ух сайтов
1) uzpc.ru/
Задача сделать шапку интерактивной
а именно:
a) сделать горизонтальный скроллинг при нажатии кнопок вызвать менеджера на дом, и рассчитать конструкцию, Примечание горизонтальный скролинг должен быть у всей страницы кроме верхнего меню т.е (сценарий таков кликаем в лево шапка и контентная часть тоже сдвигается)
b) на главной странице в главной шапке сделать Интерактив а именно
сделать скрипт который позволил бы при наведении на элемент дизайна в шапке подсвечивать его плюс сноску к нему. таким образом шапка служит визуальным меню для основных разделов сайта приложение 1 файл евро. + создать доработать созданный скрипт и заставить его что бы он выводил подсветку элементов со сносками в цикл, т.е скрипт по очередно заставлял подсвечиваться элементы со сносками к примеру по часовой стрелке, но как только пользователь наводил бы мышь на интересующий его элемент, цикл прекращается и дальше уже пользователь руководит процессом, после тог как пользователь убирает мышь с подсвеченного им элемента цикл подсветки возобновляется.
с) на странице с вызовом менеджера на дом сделать цикл появления элементов без участия пользователей, (анимация по средством джава скрипта ) Сценарий таков после поподания на страницу через скроллинг пользователь видит следующее Пустая комната, деревянные окна, желтые растения, пустой диван, После появляется менеджер, за ним новое пластиковое окно, далее растения становятся зелеными и на диване появлятся счасливая семья
Все псд имеются
Здесь нужно на странице пользователя поправить личный календарь, а имменно Добавить чекбокс для брони всего дня или дней, + попрравить работу во всех браузерах, на данный момент в опере скрипт работает не корректно, он не сохраняет, и не удаляет записи в календаре. Приложение 2
Доступы все дам по запросу.
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