Листинг и поиск по недвижимости

Скажите, сколько будет стоить сделать следующее: 1. Ко всем ссылкам на всем сайте необходимо добавить тэг title, в который будет автоматически вставляться тот же текст ссылки что и виден на сайте. 2. В каталоге продукции ко всем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта www.e-i.com.ua нужно написать скрипт добавления объявлений и скрипт поиска по листингу этих объявлений.
Клиент сайта должен иметь возможность:
1. добавлять объявления по аренде, продаже, сниму, куплю в максимально подробной форме.
2. добавлять фото к объявлениям с любым размером (скрипт должен самостоятельно сжимать фото)
3. добавлять видео к объявлениям
Добавлять объявления смогут как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи.Но редактировать только зарегистрированные. Соответственно должна быть постая и быстрая процедура регистрации, но с защитой от ботов.
Введенные объекты должны будут отображаться в листинге (дизайн листинга предоставим)
По адресу объекта можно будет посмотреть его месторасположение на карте google. (наименования улиц будут предоставлены)
4. Поиск по листингу: будет быстрый поиск по типам недвижимости, районам и кол-ву комнат и подробный поиск по всем основным параметрам, которые представлены в базе.
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