Листинг и поиск по недвижимости

Для сайта www.e-i.com.ua нужно написать скрипт добавления объявлений и скрипт поиска по листингу этих объявлений.

Клиент сайта должен иметь возможность:

1. добавлять объявления по аренде, продаже, сниму, куплю в максимально подробной форме.

2. добавлять фото к объявлениям с любым размером (скрипт должен самостоятельно сжимать фото)

3. добавлять видео к объявлениям

Добавлять объявления смогут как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи.Но редактировать только зарегистрированные. Соответственно должна быть постая и быстрая процедура регистрации, но с защитой от ботов.

Введенные объекты должны будут отображаться в листинге (дизайн листинга предоставим)

По адресу объекта можно будет посмотреть его месторасположение на карте google. (наименования улиц будут предоставлены)

4. Поиск по листингу: будет быстрый поиск по типам недвижимости, районам и кол-ву комнат и подробный поиск по всем основным параметрам, которые представлены в базе.