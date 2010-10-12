Bitrix - alt к картинкам и title к ссылкам

Скажите, сколько будет стоить сделать следующее:

1. Ко всем ссылкам на всем сайте необходимо добавить тэг title, в который будет автоматически вставляться тот же текст ссылки что и виден на сайте.

2. В каталоге продукции ко всем картинкам необходимо добавить тэг alt в который будет автоматически выводиться название продукта.

Пример:

http://www.dradver.ru/good/detail.php?ID=92022 - в тэг alt добавляется: Бархатный чехол для ручки синий

http://www.dradver.ru/good/list.php?SECTION_ID=1480 - ко всем картинкам добавляются в тэг alt название продукта.

Жду от Вас стоимость и сроки.