Bitrix - alt к картинкам и title к ссылкам

На постоянную удаленную работу требуется – Опытный программист (PHP) для разработок и внедрения функционала (модули, хаки, плагины) для существующих сайтов (проектов). Доп. контакты: ICQ – 438400450
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скажите, сколько будет стоить сделать следующее:
1. Ко всем ссылкам на всем сайте необходимо добавить тэг title, в который будет автоматически вставляться тот же текст ссылки что и виден на сайте.
2. В каталоге продукции ко всем картинкам необходимо добавить тэг alt в который будет автоматически выводиться название продукта.
Пример:
http://www.dradver.ru/good/detail.php?ID=92022 - в тэг alt добавляется: Бархатный чехол для ручки синий
http://www.dradver.ru/good/list.php?SECTION_ID=1480 - ко всем картинкам добавляются в тэг alt название продукта.
Жду от Вас стоимость и сроки.
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