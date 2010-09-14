Работа по ModX

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
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Здравствуйте!

В помощь для выполнения задания по проекту на ModX требуется специалист по данной системе управления(программист) для реализации и помощи в реализации задач по проекту:

1)Верстка

2)Настройка модулей

3)Вывод блоков

4)Создание дополнений

MODX
13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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