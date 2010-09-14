Дописать CMS сайта для школы

1) не уложился в сроки в первый раз 2) взял полную оплату, причём, пользуясь моей неосведомлённостью о сервисе веблансера, попросил перевести на кошелёк напрямую... обещал доделать всё очень быстро 3) не уложился в срок во второй раз 4) дико извинялся 5) не уложился в срок в 3 раз 6) дико извинялся 7) не уложился в срок 4 раз 8) отключил телефон, на ЛС и по скайпу не отвечает