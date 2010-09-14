Дописать CMS сайта для школы

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок232 просмотра
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Есть немного недоделанный скрипт, который нужно сдать сегодня вечером. Мой напарник пропал, а проект надо сдать срочно. Срок 6-7 часов, оплата 1000 рублей по факту исполнения, если понравится и вам и мне - будем сотрудничать далее, не менее 200 долларов в месяц. Скрипт на PHP с использованием мускула.

Подробности при личном разговоре.

13 лет назад
alex-v-t
44 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Yevgenii
Евгений 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-2)
13 лет назад
$35
1 день
1) не уложился в сроки в первый раз 2) взял полную оплату, причём, пользуясь моей неосведомлённостью о сервисе веблансера, попросил перевести на кошелёк напрямую... обещал доделать всё очень быстро 3) не уложился в срок во второй раз 4) дико извинялся 5) не уложился в срок в 3 раз 6) дико извинялся 7) не уложился в срок 4 раз 8) отключил телефон, на ЛС и по скайпу не отвечает
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