Поставить модуль нескольких картинок в Oscommerce

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки118 просмотров
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Oscommerce2.2. нужно поставить модуль (чтоб можно было размещать несколько картинок на товар).+ seo модуль (чтоб при добавлении товара в админке прописывать мета теги)

13 лет назад
delaemreklamu
Денис 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
inzor
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Работа сделана в срок и качественно, буду еще обращаться. На сайт добавлены 2 модуля, что и требовалось по ТЗ.
Отличный заказчик. Приятно было работать.
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