Тизерная система

Тизерная сеть для показа платных объявлений на сайтах вебмастеров, с оплатой за клики. Включает себя программную часть, административный раздел, раздел для рекламодателей, раздел для вебмастеров, подключение к платежной системе для получения и выплат средств, внутренняя почта и служба новостей для сайта. Подробная инструкция по работе и установки скрипта для администрации. В общем, вся административная часть сайта, за исключением рекламных баннеров для партнерской части, и публичной части сайта которая доступна будет всем посетителя без регистрации. Оплата по частям, есть «техзадание» (то что нужно сделать)