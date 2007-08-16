Jamit job board – интеграция interkassa.com

Крайне сомнительная личность. Категорически не советую для сотрудничества. Взялся сделать работу за два дня. Морочил голову - исчезал, появлялся, многократно кормил завтраками. По переписке - постоянно "уже почти закончил" и так месяц! Я, конечно, "плюнул" на этого несерьёзного человека, но, ради интереса продолжал интересоваться заказом... И так - ещё один - второй месяц - обещания, то пропадет то появится, постоянно "уже почти готово" и т.д. Результаты "уже сделанного", различными отговорками, показывать не давал. Естественно и логично, исчез и больше не появлялся, пока что... Повторюсь, Крайне сомнительная личность