Jamit job board – интеграция interkassa.com

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки143 просмотра
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К новой версии Jamit job board прикрутить биллинги interkassa.com, CMC, WM , eliosgold, liqpay, можно деньги яндекса и т.д. – чем больше – тем лучше. В скрипте интегрированы вражеские платежные системы, типа Paypal. Есть инструкции от первоисточника по созданию платежных систем - в помощь.

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13 лет назад
BRGDS
Борис 
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
azsoft
44 годаАзербайджан
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Крайне сомнительная личность. Категорически не советую для сотрудничества. Взялся сделать работу за два дня. Морочил голову - исчезал, появлялся, многократно кормил завтраками. По переписке - постоянно "уже почти закончил" и так месяц! Я, конечно, "плюнул" на этого несерьёзного человека, но, ради интереса продолжал интересоваться заказом... И так - ещё один - второй месяц - обещания, то пропадет то появится, постоянно "уже почти готово" и т.д. Результаты "уже сделанного", различными отговорками, показывать не давал. Естественно и логично, исчез и больше не появлялся, пока что... Повторюсь, Крайне сомнительная личность
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