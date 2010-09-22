Помогите обезопасить контент.

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Веб-программированиеЗавершен6 заявок254 просмотра
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Здравтсвуйте я вам напишу а вы думаете как мне помочь ... для начало я пользуюсь плеером Uppod

проблема с фильмами онлайн, заливаю фильмы на свой хост, первое время было всё путём ничё не тормозило всё красиво как в сказке, но недавно присосался к моим фильмам нахлебничек и грузит фильмы с моего сайта причём создаёт не хилую нагрузку, поэтому все фильмы начали жёстко тормозить... сообственно вопрос: Как запретить просмотр этих фильмов с других доменнов кроме моего?

flv формат...

13 лет назад
rinasptr
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
vedmakaa
Роби 
37 летСША
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$15
1 день
Сделка прошла нормально , претензий нет. Благодарен за работу.
Хороший адекватный заказчик. Интерес к подробностям. Своевременная оплата.
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