Помогите обезопасить контент.

Здравтсвуйте я вам напишу а вы думаете как мне помочь ... для начало я пользуюсь плеером Uppod

проблема с фильмами онлайн, заливаю фильмы на свой хост, первое время было всё путём ничё не тормозило всё красиво как в сказке, но недавно присосался к моим фильмам нахлебничек и грузит фильмы с моего сайта причём создаёт не хилую нагрузку, поэтому все фильмы начали жёстко тормозить... сообственно вопрос: Как запретить просмотр этих фильмов с других доменнов кроме моего?

flv формат...