Почистить сайт от вирусов (DLE)

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется почистить сайт от вирусов /вредоносного кода в следствии установленного модуля

Восстановить модуль стандартной загрузки файлов

13 лет назад
Light_Dream
Анна 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайта с системой голосования

    Ищу программиста PHP для создания сайта с системой голосования и подсчета голосов, с логинацией пользователей. От вас пока жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи, включая электронную почту для получения ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка приложения для социальной сети facebook

    Требуется разработать приложение под социальную сеть facebook, которое бы "транслировало" функционал нашего сервиса (опрос\тест) в facebook (в формате fmbl), а по завершению работы через API facebook публиковало результаты работы на стене ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дописать YML-файл.

    $30

    Дописать функционал YML-файла. 1. Фаил есть, генерится "на лету", дописать в полном* соответствии всем требованиям компании яндекс http://partner.market.yandex.ru/legal/tt/ 2. Изменить админку сайта под дописанный функционал ( пункты в наличии/ под ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Система отображения доступности сегментов сети

    $500

    Предназначена для доступа к данным системы мониторинга через веб интерфейс. Основные функции, выполняемые системой следующие: • сбор и запись в собственную базу данных информации с сервера посредством протокола SNMP; • аналитическая обработка этой информации и представление ее в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Печать ценников из БД

    Нужен РНР скрипт который будет печетать ценники на товары. Выборка товаров происходит из таблицы БД, при условии что товара на складе более чем 0. Будет иметь следующие поля: Название магазина (настраивается в самом скрипте) Название Компании (настраивается ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить несколько модулей на Друпал

    $40

    Сайт http://rs.wavetekk.com находится на завершающей стадии перед запуском. И сейчас нам нужен специалист по друпалу, который подберет и настроит несколько модулей для раздела "фотоальбомы" по следующим требованиям: Требования к разделу "фотоальбомы" My Photos – ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать скрипт - парсер ссылок

    $100

    Скрипт производит поиск ссылок по ключевым словам в поисоквых системах и добавляет их в базу (данные доступны в html и exel). Реализован минимальный интерфейс. суть доделок: - добавление полей в отчете (добавил, дата добавления, примечание, активность ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад