Система отображения доступности сегментов сети

Предназначена для доступа к данным системы мониторинга через веб интерфейс.

Основные функции, выполняемые системой следующие:

• сбор и запись в собственную базу данных информации с сервера посредством протокола SNMP;

• аналитическая обработка этой информации и представление ее в наглядном для восприятия виде через веб интерфейс в виде линеек значений «светофоров»

ТЗ во вложении