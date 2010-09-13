Печать ценников из БД

Нужен РНР скрипт который будет печетать ценники на товары. Выборка товаров происходит из таблицы БД, при условии что товара на складе более чем 0.

Будет иметь следующие поля:

Название магазина (настраивается в самом скрипте)

Название Компании (настраивается в самом скрипте)

Наименование товара

Цена

Артикул.

Шаблон будет предоставлен, примерно как этот http://infostart.ru/public/61161/

Исполнителю будет предоставлениы наименования полей БД по каждому пункту.

Вывод файла в формать ODF (.ods). При глобольной невозможности вывода в этот формат сойдет Ексель, но предпочтение будет отдано вышеуказанному.

Никакого интерфейса к скрипту не нужно, просто по ссылке выдается файл для скачивания.

Поскольку есть длинные названия товара, нужно сделать правильный перенос названия по строкам (тлт большую общую ячейку)