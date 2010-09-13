Исправление ошибок в коде. Сайт на Joomla.

Сайт - www.big4.com.ua.

Что именно подправить в коде можно посмотреть по линку на страницу проверки сайта Validator'ом: http://validator.w3.org/check?uri=www.big4.com.ua&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0

Также существует проблема с синхронизацией модуля регистрации сайта и форума (phpBB). Проблема синхронизации модуля регистрации состоит в следующем. Известно, что и на форуме (phpBB) и на самом сайте существуют два разных модуля регистрации. В идеале пользователь, который зарегистрировался на сайте, должен под своим логином и паролем без проблем заходить и на форум (так и было изначально при запуске проекта). Но в данное время эти два модуля не синхронизированы. Более того я зарегистрировал на форуме несколько логинов. Сейчас я не могу зайти ни под одним из них, кроме админского. При попытке входа с неадминского логина меня просто перебрасывает на пустую страницу, вернее страница входа, которая должна загружаться не загружается.

В заявке прошу указывать:

- цену;

- сроки.

Оплата - webmoney (предпочтительно WMR)