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Понадобилось спарсить контент в csv.
http://www.electroizolit.ru/production/catalog/ - с этой страницы забираем все электроизоляционнные материалы (то, что справа). Но они там сгруппированы по разделам (СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ, Гетинаксы, etc..), поэтому или делаем свой csv для каждого раздела, или добавляем в единый csv колонку с категорией - на ваше усмотрение.
Для каждой позиции каталога:
1) забираем контент
2) убираем оттуда картинку (если есть).
3) Если в контенте материала есть ссылка на технические характеристики, то переходим по ней и так же забираем таблицу(цы) с характеристиками, добавляя её в основной контент вместе с фразой
Технические характеристики
Cсылка на характеристики ведёт как правило на анкор другой страницы. Нужно забирать не весь контент, а только относящийся к этому анкору.
4) из таблиц убираем ссылки
5) формируем csv:
заголовок;контент;категория(если всё в одном файле)
сепаратор для csv - необязательно ";", можно хоть || и др.
Интересуют цены и сроки.
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