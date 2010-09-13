Понадобилось спарсить контент в csv.

http://www.electroizolit.ru/production/catalog/ - с этой страницы забираем все электроизоляционнные материалы (то, что справа). Но они там сгруппированы по разделам (СЛОИСТЫЕ ПЛАСТИКИ, Гетинаксы, etc..), поэтому или делаем свой csv для каждого раздела, или добавляем в единый csv колонку с категорией - на ваше усмотрение.

Для каждой позиции каталога:

1) забираем контент

2) убираем оттуда картинку (если есть).

3) Если в контенте материала есть ссылка на технические характеристики, то переходим по ней и так же забираем таблицу(цы) с характеристиками, добавляя её в основной контент вместе с фразой

Технические характеристики

Cсылка на характеристики ведёт как правило на анкор другой страницы. Нужно забирать не весь контент, а только относящийся к этому анкору.

4) из таблиц убираем ссылки

5) формируем csv:

заголовок;контент;категория(если всё в одном файле)

сепаратор для csv - необязательно ";", можно хоть || и др.

Интересуют цены и сроки.