Лечение багов + доработки в существующем магазине

Добрый день. Один из моих интернет магазинов нуждается в "лечении". Движок - Shop Script

Если коротко о основных проблемах:

1. Кодировка в слайдере + там же не отображаются картинки

2. Путаница с внешними и внутренними артикулами (точнее не выводятся внешние в нужном месте)

3. Счет в XLS не отправляется нам автоматически после оформления клиентом заказа (связываю с переездом на новый сервер), просто приходит файл .noname 0bytes

4. Из каталога не скрываются товары с остатком 0

Оплата ЯДом, работаем не на продакшене естественно, но на этом же сервере (сделаю тестовый с полной копией магазина).