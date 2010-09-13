Лечение багов + доработки в существующем магазине

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Добрый день. Один из моих интернет магазинов нуждается в "лечении". Движок - Shop Script

Если коротко о основных проблемах:

1. Кодировка в слайдере + там же не отображаются картинки

2. Путаница с внешними и внутренними артикулами (точнее не выводятся внешние в нужном месте)

3. Счет в XLS не отправляется нам автоматически после оформления клиентом заказа (связываю с переездом на новый сервер), просто приходит файл .noname 0bytes

4. Из каталога не скрываются товары с остатком 0

Оплата ЯДом, работаем не на продакшене естественно, но на этом же сервере (сделаю тестовый с полной копией магазина).

13 лет назад
svfedorof
Сергей 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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