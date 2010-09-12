Сайт - функционал, верстка

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок251 просмотр
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Сайт аналог прикрепил.

От вас требуется верстка, реализация программной части и установка на сервер.

Цена, срок в проект.

13 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад