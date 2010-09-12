Сайт - функционал, верстка

Требуется переписать галерею самописную под Виджет галереи smoothgallery + сделать категории все это должно оставатся так же работать без перезагрузки страницы + немножко переверстать под дизайн сайта нового
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт аналог прикрепил.
От вас требуется верстка, реализация программной части и установка на сервер.
Цена, срок в проект.
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