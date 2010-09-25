Разработка сайта на 1С-Битрикс

Нужно доработать / частично исправить некоторые ошибки. Задание в аттаче. Возможно будут еще доработки (за отдельную плату)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка сайта на CMS 1C-Битрикс. Желательно исполнитель из г. Харьков. На начальном этапе требуется прикрутить верстку для главной страницы сайта (верстку предоставим). В дальнейшем исходя из качества выполненной работы - продолжим выполнение работы, разработку внутренних страниц и их функционалов.
Жду Ваших предложений.
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