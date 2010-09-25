Разработка сайта на 1С-Битрикс

$100
Веб-программированиеЗавершен4 заявки190 просмотров
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Требуется разработка сайта на CMS 1C-Битрикс. Желательно исполнитель из г. Харьков. На начальном этапе требуется прикрутить верстку для главной страницы сайта (верстку предоставим). В дальнейшем исходя из качества выполненной работы - продолжим выполнение работы, разработку внутренних страниц и их функционалов.

Жду Ваших предложений.

13 лет назад
annifox
Анна 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ShopMarket
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Сергей отличный специалист по 1С-Битриксу, успешно реализовал то, что нам было необходимо для интернет-магазина, действительно качественно и профессионально. Приятный в общении человек. Продолжаем сотрудничество.
С Анной сложилось успешное сотрудничество, приятный в общении и понимании человек, отличный заказчик, четкие требования и постановки задач, своевременная оплата. Буду рад продолжать сотрудничество.