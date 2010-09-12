Сервис рассылок для FinMessage.com

Веб-программированиеЗакрытнет заявок119 просмотров
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Прива, необходимо реализовать следующее ТЗ:

http://videoblogakima.com/TZ_FinMessage_com.doc

интересуют цены и сроки, домен уже зарегистрирован: FinMessage.com

Ответы по ценам/срокам и возможностям писать в ICQ 396-12ноль-12,4

13 лет назад
forexAW
Акакий 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
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